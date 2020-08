Stati Uniti, è ufficiale: Joe Biden sfiderà Donald Trump per la presidenza. "Supereremo le tenebre"

21 agosto 2020 a

a

a

Adesso è ufficiale: sarà Joe Biden l'avversario democratico del repubblicano Donald Trump nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Biden ha accettato la nomination democratica per la corsa alla Casa Bianca in vista delle elezioni in programma il 3 novembre. "Supereremo questa stagione di tenebre", ha promesso a chiusura della convention Dem. Presentando le elezioni d'autunno come una lotta della luce contro il buio dell'attuale presidente, Biden ha detto che Trump ha "coperto l'America con le tenebre per troppo tempo" e lo ha accusato di avere scatenato "troppa rabbia, troppa paura, troppa divisione". "Un presidente - ha aggiunto - che non si prende responsabilità, si rifiuta di guidare, accusa altri, si mette a proprio agio con i dittatori e alimenta le fiamme dell'odio e della divisione". Biden, 77 anni, si è proposto come alternativa di segno nettamente opposto, promettendo di unire l'America.