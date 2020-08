Harry e Meghan in videochat con i leader del Qct: "I social media siano una forza positiva"

20 agosto 2020 a

Il principe Harry e Meghan Markle hanno preso parte giovedì 20 agosto a una videochiamata con i giovani leader del Queen's Commonwealth Trust per discutere di come i social media possano essere una "forza positiva". Il duca e la duchessa di Sussex si sono collegati dalla loro villa di Santa Barbara, in California. Meghan si è detta "orgogliosa di poter lavorare con l'organizzazione di beneficenza, una rete in crescita di giovani innovatori in tutto il Commonwealth, che ha descritto come una continuazione dell'eredità della Regina". Harry dal canto suo ha sottolineato l'importanza "delle soluzioni. Mai venire al tavolo con un problema - ha ribadito il principe citando una lezione imparata nell'esercito - senza una soluzione".