Coronavirus, record post down di contagi in Francia: 4.771 nelle ultime 24 ore. Macron: "Non possiamo chiudere tutto"

Coronavirus, fa tremare il dato che arriva dalla Francia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.771 casi. Lo ha annunciato la direzione generale della sanità attraverso il bollettino ufficiale. E' il record dalla fine del lockdown. I decessi sono stati invece 12 e portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 30.480. Il presidente Emmanuel Macron parlando dell'aumento dei contagi degli ultimi giorni, in una intervista a Paris Match ha spiegato che "il rischio zero non esiste ma non è possibile chiudere ancora tutto il Paese". Secondo Macron i danni collaterali "sarebbero considerevoli". Il presidente francese dice di comprendere la "legittima ansia" davanti al virus e ribadisce che si tratta di un fenomeno epidemico "totalmente nuovo".