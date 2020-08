Meghan Markle scende in campo, è al fianco di Michelle Obama per il voto delle donne

20 agosto 2020 a

Meghan Markle sarà una degli ospiti d’onore dell’evento "When All Women Vote #CouchParty" dell’organizzazione When We All Vote lanciata nel 2018 da Michelle Obama, per invitare le donne a votare. Lo riportano i media statunitensi. Altri ospiti includono l’ex aiutante della Casa Bianca di Obama Valerie Jarrett, la direttrice capo di Glamour Samantha Barry, presidente del consiglio di amministrazione di When We All Vote, e l’attrice Yvette Nicole Brown. Markle ha dichiarato in un articolo pubblicato sul numero digitale di agosto di Marie Claire che intende votare per le elezioni di novembre ma non ha detto chi sosterrà. In passato la duchessa del Sussex si era più volte espressa contro Donald Trump definendolo "divisivo" e "misogino".