Morti e zombie assaltano le macchine a Tokyo. Schizzi di sangue, urla, tentativi di aggressione in un garage. Ma...

20 agosto 2020 a

a

a

Zombie assaltano le macchine. Gli schizzi di sangue finiscono sui vetri. I morti non morti cercano di entrare nelle vetture e di aggredire i passeggeri. Non è un film, accade a Tokyo. Ma ovviamente non è nemmeno la realtà. E' uno spettacolo che viene portato in scena in un garage, garantendo tutte le misure di sicurezza relative alla diffusione del Coronavirus.

Gli spettatori restano nei loro veicoli. Fantasmi e zombie si scatenano, urlano, danno manate a cristalli e carrozzeria. Ovviamente al termine l'automobile è completamente sporca, ma il garage stesso provvede alla pulizia senza che gli occupanti debbano uscire. Chi invece non vuole che la sua macchina venga letteralmente "insanguinata" può anche noleggiare un veicolo direttamente sul posto.