Obama contro Trump: "Per lui è solo un reality. Distruggerà la nostra democrazia"

Donald Trump distruggerà la democrazia. Per lui la presidenza degli Stati Uniti è soltanto un reality show. E' durissima l'accusa che arriva nei confronti del numero uno della Casa Bianca dal suo predecessore, Barack Obama. Si tratta della più radicale condanna di un presidente in carica da parte di quello che l'ha preceduto. "Distruggerà la democrazia se è quello che serve per vincere", ha detto Obama durante la convention democratica, in videoconferenza. A suo avviso Trump ha trasformato la Sala Ovale "in un altro reality show che può usare per ottenere l'attenzione che desidera ardentemente". Poi l'appello agli elettori: "Affrontate le vostre responsabilità, votate. E' in gioco la democrazia".