Alexei Navalny, l'oppositore di Putin in coma. La portavoce: "E' stato avvelenato in aereo"

20 agosto 2020

Alexei Navalny è ricoverato in coma, in gravi condizioni. Attaccato ad un ventilatore polmonare. Lo comunica la portavoce dell'attivista russo, Kira Yarmish. Navalny è il leader dell'opposizione a Vladimir Putin in Russia. 44 anni, si è sentito male durante un volo dalla Siberia a Mosca. Sempre la sua portavoce spiega che "la reazione evasiva dei medici conferma solo che si tratta di avvelenamento. Solo due ore fa, erano pronti a condividere qualsiasi informazione, e ora stanno chiaramente prendendo tempo e non dicono quello che sanno". Il sospetto è che sia stato avvelenato con una sostanza mescolata al tè in aereo.