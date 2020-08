Infortunio sul lavoro, ex dipendente denuncia Victoria Beckham

19 agosto 2020 a

Denunciata da una sua dipendente per infortunio sul lavoro. Questo quanto accaduto a Victoria Beckham, denunciata appunto da tale Kristina Kubiliene che per più di 8 anni ha lavorato presso la casa di moda della 46enne, la "Victoria Beckham Limited". La dipendente ha accusato l'ex Spice Girl di averla sottoposta ogni giorno per diverse ore (anche 15 al giorno) a un notevole stress fisico, provocandole una sindrome irreversibile del tunnel carpale, con sollevamenti continui di rotoli di tessuto tra i 20 e i 35 chilogrammi. A causa di queste mansioni, Kristina è stata costretta a prendere quotidianamente antidolorifici per poter svolgere il suo compito. Victoria Beckham è comunque intervenuta sulla vicenda: "Quella dipendente avrebbe dovuto fare di più per proteggere la propria salute, ma soprattutto avrebbe dovuto far presente i suoi problemi molto tempo fa, invece di intraprendere all’improvviso una causa".