Meghan Markle, progetto con Harry per diventare i re dei produttori a Hollywood

Diventare i re della produzione di Hollywood. E' questo il progetto top secret che avrebbero in mente Meghan Markle e il principe Harry, ormai ex coppia reale. Meghan infatti non vorrebbe tornare a recitare ma avrebbe in programma, con suo marito, di prendere piede a Hollywood e diventare produttori. Primi contatti sarebbero avvenuti con la Nbc Universal, che Meghan conosce sin dai tempi in cui era tra i protagonisti della serie "Suits". Un progetto che pare cominciare a prender piede. Intanto la loro biografia non ufficiale "Finding Freedom" è in cima alle classifiche dei libri del Regno Unito dopo aver venduto 31.000 copie soltanto la scorsa settimana.