La principessa Beatrice e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, ecco l'hotel che hanno scelto e quanto costa

La principessa Beatrice di York e suo marito, il conte Edoardo Mapelli Mozzi, hanno scelto la Costiera Amalfitana per trascorrere parte della loro luna di miele. Secondo il settimanale Chi, che nel numero del 19 agosto pubblica una serie di foto in esclusiva, la coppia ha scelto l'Hotel Santa Caterina di Amalfi. Si tratta di una struttura 5 stelle lusso, spesso scelta dai reali per i loro soggiorni in Italia. Come si legge nel sito dello stesso hotel, "è una antica villa di mare in stile Liberty circondata dalla naturale bellezza della Costiera Amalfitana, dal mare e dal cielo sempre azzurro, dalle lussureggianti bouganville, dagli orti ancora coltivati da chi apprezza i frutti della terra".

Ovviamente spiaggia privata, una posizione da favola e due ristoranti che propongono in maniera impeccabile i piatti della cucina locale e non solo. Ma quanto costa pernottare all'Hotel Santa Caterina? Simulando una prenotazione a settembre si va dai 679 euro a notte per una stanza con balcone vista mare ai 2.896 della Special Suite.