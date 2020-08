Stasera in tv 18 agosto, film su La7: Cavalcarono insieme. La trama

18 agosto 2020 a

a

a

Stasera in tv 18 agosto su La7 a partire dalle ore 21.15 è in programma il film Cavalcarono insieme. Western del 1961 realizzato negli Stati Uniti per la regia di John Ford. Nel cast figurano James Stewart, Richard Widmark, Shirley Jones. La trama: l'esercito degli Stati Uniti, spronato dai parenti di alcuni prigionieri degli indiani, invia il corrotto maresciallo McCabe nel territorio dei Comanche. Ma quando ritrova i prigionieri in un accampamento, McCabe si rende conto che molti non vogliono ritornare tra la propria gente per la vergogna o perché ormai si sono ambientati. Una ragazza di 16 anni, tra l'altro, è diventata madre di due bambini indiani.