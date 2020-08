Stasera in tv 18 agosto, su Rete 4 il film L'amore è eterno finché dura con Carlo Verdone. La trama

18 agosto 2020 a

a

a

L'amore è eterno finché dura. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 18 agosto, su Rete 4 a partire dalle ore 21.30. Si tratta di una commedia realizzata in Italia nel 2004 che vede alla regia Carlo Verdone. Verdone figura anche nel cast insieme a Laura Morante, Stefania Rocca, Rodolfo Corsato. La trama. Gilberto partecipa ad uno speed date, appuntamento su internet che seleziona personalità e gusti di uomini e donne. La moglie Tiziana lo viene a sapere e lo sbatte fuori di casa. Andrea, socio d'affari, offre rifugio a Gilberto nella sua abitazione. Ma si è appena fidanzato con Carlotta.