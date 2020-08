Stasera in tv 18 agosto, su Italia 1 due puntate di Chicago Pd. Anticipazioni

18 agosto 2020 a

Doppio appuntamento con la serie Chicago Pd. Stasera in tv 18 agosto su Italia 1 sono in programma due episodi. Il primo telefilm inizia alle ore 21.20 e si intitola Confessione. La trama: l'intelligence affronta il caso di un omicidio collegato a una vecchia conoscenza di Dawson. Lui si sente in colpa per aver già perso un informatore. Voight cerca di togliere di mezzo Kelton. Il secondo episodio è previsto dalle 22.10 e si intitola Regolamento di conti. L'intelligence cerca di impedire a Kelton di diventare il nuovo sindaco e distruggere l'intelligence. L'episodio termina con Ruzek arrestato, Dawson che ha ripreso a drogarsi, Kelton assassinato e Voight che se ne va dalla scena del crimine.