Stasera in tv 18 agosto, su Canale 5 torna Lo show dei record con Gerry Scotti

Lo show dei record torna protagonista di Canale 5, rete regina del gruppo Mediaset, stasera in tv, 18 agosto. Il programma presentato da Gerry Scotti è in palinsesto dalle ore 21.15 E' uno degli show più famosi ed amati del mondo perché i partecipanti cercano di scrivere il loro nome nel Guinness dei primati, il libro che raccoglie i record delle più disparate discipline, sportive ma non solo. I protagonisti dello show effettuano i tentativi davanti alle telecamere e questo ovviamente consente al programma di regalare intense emozioni ai numerosi telespettatori. Stasera Gerry ripropone alcuni dei momenti più emozionanti dello show.