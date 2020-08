Tra i principi William e Harry rapporti difficili. L'autore del libro scandalo: "Ci vorrà molto tempo per la pace"

18 agosto 2020 a

Tra i principi William e Harry c'è alta tensione da quando il futuro re del Regno Unito ha saputo della volontà del fratello di lasciare il Paese insieme alla moglie, Meghan Markle. Per due mesi i rapporti sono stati addirittura interrotti. Sembra che ora si parlino a malapena. Lo svela in un'intervista televisiva Omid Scobie, autore del libro scandalo Finding Freedom, che racconta del sempre più freddo rapporto tra i due. I problemi sono iniziati proprio nei giorni del Megxit. Secondo Scobie i fratelli avranno bisogno di parecchio tempo "per guarire". Per lo scrittore a far infuriare William sarebbe stato proprio il piano Megxit perché secondo lui avrebbe causato danni alla monarchia.