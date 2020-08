William e Kate, le verità sul principe: bada ai figli e cucina

14 agosto 2020 a

a

a

Il principe del Regno Unito, William, e la moglie Kate Middleton si dividono anche le faccende domestiche e si lasciano coinvolgere completamente sulle vicende che riguardano i loro figli. E' scritto nel libro Finding Freedom, realizzato da Omid Scobie e Carolyn Durand, uscito in Gran Bretagna lo scorso 11 agosto. Nel volume gli autori spiegano che il futuro re del Regno Unito non si tira affatto indietro davanti agli impegni domestici e familiari. E' il tentativo di far vivere ai figli "una vita normale" in nome di una relazione di uguaglianza con la moglie. E così è presente se c'è da accompagnare i bambini a scuola, prenderli in braccio, aiutarli a fare i compiti. Ma questo vale, come detto, pure per le faccende di casa. Anche se pare molto difficile immaginare William intento nei lavori domestici, il libro sostiene che cucini tanto quanto la moglie.