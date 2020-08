Stati Uniti e Brasile, i numeri della strage. Morti in aumento anche in Messico e Perù

14 agosto 2020 a

Coronavirus, è sempre più drammatica la situazione nel Centro e Sud America. Sono ormai oltre il mezzo milione i casi anche in Messico e Perù. Nelle ultime ore in Messico sono stati confermati oltre 7mila nuovi positivi e altri 627 decessi. Complessivamente i morti sono più di 55mila. La situazione contagi del Perù è più o meno la stessa, in questo caso le vittime sono meno della metà: più di 25mila. In Brasile, invece, dati da paura: i casi complessivi ufficiali ormai sono oltre 3,2 milioni mentre i morti più di 105mila. Peggio soltanto gli Stati Uniti con 5,25 milioni di positivi e 167mila vittime.