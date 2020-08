Coronavirus, nel mondo 755mila morti e 21 milioni di contagi. Ma i dati reali sono molto peggiori

14 agosto 2020 a

Continuano ad aumentare le morti causate da Coronavirus nel mondo. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University, sono più di 755mila i decessi a causa della pandemia. A livello globale i contagi confermati sono ormai 21 milioni. Va sempre ricordato che il dato è calcolato in base alle comunicazioni ufficiali. Quindi è scontato che i numeri reali siamo molto più alti. Nel dato dei decessi, ovviamente, non sono comprese le persone morte prima di aver effettuato il tampone e su cui non è stata poi effettuata l'autopsia. Lo stesso discorso naturalmente vale per i positivi: c'è la certezza che siano tanti quelli che hanno avuto il Covid e l'hanno superato senza sapere di essere contagiati.