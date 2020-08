Coronavirus, scatta la quarantena incrociata tra Regno Unito e Francia

14 agosto 2020 a

Coronavirus, scatta la quarantena nel Regno Unito per chi arriverà da Francia, Olanda, Monaco, Malta, Turks & Caicos e Aruba. Lo ha annunciato su Twitter il segretario di Stato ai Trasporti di Londra, Grant Shapps (nella foto). Clement Beaune, segretario di Stato agli Affari europei di Parigi, reagisce annunciando una "misura di reciprocità", che imporrà quindi la quarantena francese a chi arriva dalle Isole oltre Manica. Beaune, su Twitter, si rammarica per la decisione londinese, auspicando che "si torni alla normalità il più rapidamente possibile". In ogni caso tutti i paesi europei stanno correndo ai ripari per cercare di ridurre le possibilità di contagio della seconda ondata.