Coronavirus, in Francia esplodono i contagi: oltre 2600 casi nelle ultime 24 ore e 17 morti

Coronavirus, la situazione si fa preoccupante in Francia. Se nella giornata di oggi, giovedì 13 agosto, i nuovi casi sono stati quasi 3 mila in Spagna, la situazione è di poco migliore in Francia, Paese nel quale aumentano i nuovi casi di coronavirus.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati infatti 2.669 contagi, stando alla comunicazione della Direzione generale della Salute, citata dal quotidiano Le Parisien. ieri ne erano stati conteggiati 2.524, mentre lo scorso giovedì 1.604. In un giorno sono stati registrati poi 17 morti per un totale di 30.388 decessi dall'inizio del mese di marzo all'esplosione della pandemia.