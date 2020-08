Muore cane positivo al Coronavirus. Autopsia per capire se è stato ucciso dal Covid

13 agosto 2020 a

a

a

Dagli Stati Uniti arriva la notizia della morte di un cane risultato positivo al Coronavirus. E' accaduto nella Carolina del Nord. E' Abc News a ricostruire la vicenda nei dettagli, anche grazie ad una nota ufficiale del Dipartimento della salute e dell'uomo della Carolina del Nord Services (Ncdhhs). L'animale aveva manifestato evidenti difficoltà respiratorie e il proprietario lo aveva portato all'ospedale veterinario statale lo scorso 3 agosto. Il cane però non è riuscito a superare la crisi ed è morto. Sono stati raccolti i campioni biologici e i test di laboratorio hanno confermato che era positivo al Covid-19. Precedentemente era risultato positivo un membro della famiglia che aveva adottato l'animale, successivamente diventato negativo. L'Ncdhhs spiega che "è stata eseguita un'autopsia per cercare di determinare lo stato di salute dell'animale al momento della morte e la causa del decesso. L'indagine completa è in corso". Ribadisce inoltre che "non vi è alcuna indicazione in questo momento che i cani possano trasmettere il virus ad altri animali, quindi non vi è alcuna giustificazione nell'adottare misure contro gli animali da compagnia".