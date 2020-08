Coronavirus, balzo di contagi in Spagna: quasi 3 mila casi nelle ultime 24 ore e 26 morti

13 agosto 2020 a

Nuovo aumento dei contagi in Spagna. Nelle ultime 24 ore sono stati 2.935 i nuovi casi segnalati dal ministero della Salute, stando a quanto riporta il quotidiano El Pais. Madrid è la comunità più colpita con 842 nuove infezioni, 545 nei Paesi Baschi, e 418 in Aragona. Nella giornata di ieri i casi erano stati 1.690.

Situazione pesante anche per i decessi. In Spagna nella giornata di oggi, la comunicazione è ufficiale, si registrano 26 morti.

Nei prossimi giorni, nei principali aeroporti, nei porti e linee di confine, in via sperimentale si potranno trovare postazioni per eseguire i test rapidi per chi è sprovvisto dell’attestazione del test eseguito prima della partenza e risultato negativo. Lo si legge sul sito del ministero della Salute. Per chi è diretto in Italia e proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta, è consigliabile presentarsi all’imbarco in aeroporto con l’attestazione di un test (molecolare o antigenico) eseguito nelle 72 ore prima e risultato negativo.