Coronavirus in Toscana, Rossi: "Favorevole a chiusura discoteche ma serve provvedimento nazionale"

Coronavirus in Toscana. Il governatore Enrico Rossi ha scritto su Facebook che «Va benissimo l’ordinanza del ministro Speranza che impone test rapidi ai vacanzieri e a coloro che arrivano in Italia dai paesi più a rischio. Quindi, al lavoro per applicarla quanto prima in Toscana nel modo più efficace e corretto. La mia ordinanza che stabilisce di offrire gratuitamente il test molecolare va infatti nella stessa direzione. Per quanto riguarda le discoteche, personalmente sono favorevole alla chiusura - aggiunge Rossi - Ma chiedo che il provvedimento sia nazionale per non creare assurde differenze tra territori e altrettanto assurde e pericolose migrazioni di giovani da una regione all’altra alla ricerca di luoghi dove ballare. Intanto, vale la mia ordinanza che è restrittiva rispetto alle linee guida nazionali».

Toscana, ordinanza: restrizioni per discoteche, tampone gratis per chi rientra dall'estero

«Infine il tema dei controlli - prosegue - Dovrà pure esserci un modo affinché i controlli si facciano senza quegli effetti devastanti di cui parla il capo della polizia, prefetto Gabrielli. Durante il lockdown, a parte alcuni casi, quell’equilibrio fu trovato e tutti siamo molto grati alle forze dell’ordine, alle prefetture e al ministro degli interni. Oggi, se vogliamo che le ordinanze non restino ’grida manzoniane', occorre che una regolare attività di sorveglianza e di sanzione riprenda quanto prima. Per concludere ancora un appello ai cittadini a rispettare le regole fondamentali: portare la mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto quando si è in presenza di altre persone; mantenere comunque una adeguata distanza dagli altri; lavarsi spesso le mani. È stato detto e ripetuto: dobbiamo convivere con il virus. Almeno finché non si scoprirà il vaccino e si potrà distribuire. Personalmente sono favorevole all’obbligo della vaccinazione contro il Covid 19»