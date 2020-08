"La Regina Elisabetta si ritira", rivelazione di Caprarica. Carlo reggente e lei si occuperà di Filippo

L'esperto fa luce sulle ultime dinamiche della Corona

La Regina Elisabetta ha 94 anni e al 95esimo anno è considerata ai saluti: si ritirerà. Le affermazioni dei tabloid inglesi degli ultimi giorni vengono confermate da chi in Italia le aveva anticipate: il massimo esperto di Royal family e segnatamente di Sua Maestà la regina, Antonio Caprarica.

Secondo Caprarica, The Queen attiverà l'atto di Reggenza e a Libero ha spiegato che non abdicherà ma passerà tutto il potere al figlio Carlo, principe del Galles, in quello che sarà un atto di reggenza. "Elisabetta non è morta. Sta bene. È viva e vegeta, Filippo pure. Lo davano per morto, ma non è affatto così", dice alla fonte.

Elisabetta II si ritirerà così a vita privata, conserverà la Corona e si occuperà di suo marito Filippo, 99 anni.