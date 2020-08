Harry e Meghan, vacanze italiane sul lago di Como. Rivelazione sul soggiorno nella villa di Clooney

La biografia dei Sussex, Finding Freedom, racconta dei giorni trascorsi nella villa

Vacanze italiane per Harry e Meghan. Hanno soggiornato sul lago di Cono e la rivelazione è stata fatta nel libro Finding Freedom, appena uscita in libreria.

I Sussex hanno trascorso la vacanza nella villa di George e Amal Clooney. E' accaduto subito dopo il royal wedding.

Un posto lussuoso e consono evidentemente, alla royal family questo del lago di Como, tanto che anche la principessa Eugenia di York - sorella di Beatrice e figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea e quindi cugina di Harry - e Jack Brooksbank hanno soggiornato lì.

La vacanza di cui tratta la biografia dei Sussex, riferisce il soggiorno italiano al 2018: arrivo i il 16 agosto di Harry e Meghan con il loro jet privato all’aeroporto di Milano. Da lì, hanno raggiunto in macchina Villa Oleandra, la residenza dei Clooney’s. La visita in totale è durata tre giorni. Bagni in piscina e giri in moto fra i passatempi dei giorni di relax in Italia.