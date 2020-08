Harry e Meghan, è uscito il libro scandalo. Nel Regno Unito vendite subito ottime, non si parla di altro

12 agosto 2020 a

Harry e Meghan. Da ieri 11 agosto è in vendita nelle librerie inglesi e ovviamente via internet, il discusso libro Finding freedom, Harry and Meghan and the making of a modern royal family. Gli autori del volume sono Omid Scobie e Carolyn Durand, l'opera ricostruisce la storia tra il principe, figlio di Lady Diana e nipote della Regina Elisabetta, e l'attrice americana, diventata poi sua moglie. Ovviamente nel Regno Unito non si parla di altro. Le vendite del primo giorno sono state ottime e siti di gossip e testate sono pieni di recensioni e passaggi considerati importanti dell'opera. In libreria è in vendita a 13,60 sterline, mentre il prezzo dell'edizione kindle e via Amazon è 9,99.

Gli autori hanno sempre spiegato di non aver mai parlato con Harry e Meghan, ma che il lavoro è frutto delle testimonianze di almeno 100 loro amici intimi e che ogni particolare è stato confermato da almeno due fonti. C'è chi invece sostiene che a ispirare il libro siano stati proprio il principe e sua moglie.