Usa 2020, Joe Biden ha scelto la sua vice: sarà Kamala Harris. Trump attacca: "Sbagliati per l'America"

Joe Biden, candidato in pectore del Partito Democratico per le presidenziali degli Stati Uniti 2020, ha scelto la sua vice. E' Kamala Harris e si tratta della prima donna afroamericana ad essere nominata per la vice presidenza. Senatrice della California, moderata e pragmatica, è stata considerata una scelta sicura per la campagna elettorale di Biden. Ovviamente non è tardata la reazione di Donald Trump che ha immediatamente criticato la scelta democratica.

Secondo il presidente sono "perfetti insieme ma sbagliati per l'America". Trump ha twittato un video in cui attacca Harris, considerandola membro di quella sinistra radicale che intende aumentare le tasse di miliardi di dollari. Secondo Trump lei è "falsa" e lui è "lento" e quindi sono "perfetti insieme, ma sbagliati per l'America".