Regina Elisabetta, la rivelazione: "Pronta a lasciare il trono nel 2021, ma Carlo non sarà re"

Immaginiamo un 2021 senza la Regina Elisabetta (94 anni) a guidare il Regno Unito. Non è solo uno scenario, quello del trono lasciato da Elisabetta II, ma una rivelazione che è certezza secondo la biografa reale Angela Levin. Nel nuovo documentario di Channel 5 The Queen and Charles – Mother and Son, Sua Maestà lascerà ai 95 anni e lo farà senza abdicare a favore del figlio, erede al trono, Carlo (71 anni). Non sarà quindi il Principe di Galles a guidare la Gran Bretagna. The Queen valuta infatti come un tradimento nei confronti dei sudditi il fatto di abdicare, una parola bandita dalla sovrana dal 1936 quando lo zio Edoardo VIII lasciò il trono a suo padre Giorgio VI, per poter sposare l’avventuriera americana Wallis Simpson. L’ipotesi più probabile è che invochi una legge del 1728 con cui il primogenito, Carlo appunto, diventerebbe reggente ma non re. “Il principe Carlo sarebbe un sovrano in tutto e per tutto, titolo escluso“, ha spiegato Angela Levin.

Secondo il biografo Andrew Morton, “il regno di Elisabetta II è finito” a causa del Coronavirus e riprendere il lavoro sarebbe troppo rischioso per la sovrana.