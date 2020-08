Sparatoria vicino alla Casa Bianca. Trump lascia la conferenza stampa e va nel bunker | Video

11 agosto 2020 a

Sparatoria fuori dalla Casa Bianca. Trump interrompe la conferenza stampa ed esce dalla sala. Dopo qualche minuto riappare e spiega: "C'è stata una sparatoria fuori dalla Casa Bianca, ora la situazione è sotto controllo. Qualcuno è stato trasportato in ospedale. A sparare sono state le forze dell'ordine, il sospettato è stato colpito". Il presidente degli Stati Uniti ha spiegato che tutto è avvenuto fuori dalle cancellate e che non è detto che l'episodio riguardasse lui. Ha inoltre ringraziato il Secret Service per il tempestivo intervento.

Trump aveva iniziato la conferenza da due minuti quando un consigliere lo ha avvisato che doveva lasciare la sala. Secondo quanto filtra il presidente è stato portato nel bunker, ma dopo pochi minuti è tornato a parlare con i giornalisti.