Francia, fulmine su funicolare di Lourdes: 12 feriti, due sono gravi

Un fulmine si è abbattuto sulla funicolare di Pic du Jer a Lourdes, in Francia, e il bilancio è di 12 feriti di cui due gravi. Lo riferisce il prefetto di Argelès-Gazost, secondo quanto riporta la stampa locale.

Il fulmine è caduto sulla cittadina nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 agosto, quando una tempesta ha colpito il dipartimento francese degli Alti Pirenei. Secondo la ricostruzione, il fulmine non ha colpito direttamente la funicolare, ma ha provocato un’interruzione di corrente che a sua volta ha causato il blocco della funicolare: «la cabina che stava scendendo con 27 passeggeri si è fermata in modo brusco» e i passeggeri sono caduti, spiegano i pompieri, citati sempre dalla stampa locale. Il sindaco di Lourdes, Thierry Lavit, si è recato in ospedale, dove sono state trasportate due persone, cioè un uomo di 56 anni e una donna di 51. Tra i feriti c'è anche un bambino di tre mesi.