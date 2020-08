Russia, esplosione a Volgograd: deposito di benzia in fiamme, diversi feriti

10 agosto 2020 a

Enorme esplosione a Volgograd, in Russia. Si tratterebbe di un deposito di benzina che, dopo un primo incendio, è stato avvolto dalla fiamme per poi esplodere.

Today monday. https://t.co/VHgp4TScnM — Markus Heitz (@heitz_markus) August 10, 2020

L'enorme fiammata ha terrorizzato tutti perché è salita in cielo e il fumo nero ha invaso la città del Caucaso, conosciuta anche come Stalingrado. Al momento non si ha un numero esatto di persone rimaste ferite: i media russi parlano di "diversi" feriti ed ingenti danni materiali. Le immagini ricordano la tragedia di pochi giorni fa accaduta a Beirut, in Libano.