Grecia, tempesta su Isola Eubea: sette morti, c'è anche un bambino di 8 mesi

I familiari del bimbo sono turisti

Morti in Grecia per il maltempo. Sette persone, tra cui una coppia di anziani e un bambino di 8 mesi, sono state trovate morte dopo che una tempesta ha colpito l’isola di Eubea. Una persona è scomparsa mentre altre sono rimaste intrappolate dalle acque alluvionali nelle loro case e nelle loro auto.

La polizia ha trovato una coppia, di 86 e 85 anni, priva di sensi nella loro casa allagata domenica mattina nel villaggio balneare di Politika, 100 chilometri a nord della capitale Atene. Il bambino è stato trovato in un appartamento al piano terra dello stesso villaggio. Il sindaco ha riferito che i familiari del bambino sono turisti.

Il vice ministro della Protezione civile Nikos Hardalias ha confermato i morti domenica pomeriggio e ha aggiunto che due persone sono scomparse. I nomi dei morti e dei dispersi non sono stati resi noti. Più tardi, una delle disperse, una donna anziana, è stata trovata in mare al largo della costa. Si era arrampicata proprio mentre le acque alluvionali irrompevano nella sua casa. In seguito i vigili del fuoco si sono imbattuti nei corpi di una donna di 38 anni e del marito di 42 anni fuori dalla loro casa nel villaggio interno di Amfithea.