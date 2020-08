Animali, la famiglia dei ricci attraversa la strada. La mamma guida i suoi piccoli | Video

10 agosto 2020 a

Le immagini sono particolarmente toccanti e mostrano una famiglia di ricci che attraversa la strada. Davanti la mamma, dietro i suoi piccoli. Lei fatica non poco a guidarli da una parte all'altra dell'asfalto, visto che loro sono più lenti, ma alla fine ci riesce e il pericolo per fortuna è scampato. Troppo spesso, infatti, i ricci e i porcospini muoiono investiti dalle auto, in particolare nelle ore notturne, quando gli automobilisti se li ritrovano improvvisamente davanti. A pubblicare le immagini è stato il profilo Neatar Vibes che spesso propone video molto particolari che vedono protagonisti proprio gli animali selvatici o anche domestici.