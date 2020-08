Coronavirus negli Usa, raggiunti i 5 milioni di contagiati: è il numero più alto al mondo

09 agosto 2020 a

Il numero confermato di casi di Coronavirus negli Stati Uniti ha raggiunto i 5 milioni, di gran lunga il dato più alto al mondo, secondo il conteggio elaborato dalla Johns Hopkins University. Tuttavia, i funzionari sanitari ritengono che per ogni caso segnalato ci siano circa 10 volte più persone infette, a causa dei limiti ai test e dell’elevato numero di infezioni lievi non segnalate o non riconosciute.

Il tragico traguardo è stato raggiunto poiché i nuovi casi negli Stati Uniti si aggirano intorno ai 54mila ogni giorno. Anche se è sceso da un picco di oltre 70mila nella seconda metà di luglio, il numero dei contagi è in aumento in quasi 20 stati e le morti stanno aumentando nella maggior parte di essi. Molti statunitensi, tuttavia, hanno resistito a indossare le mascherine e all’allontanamento sociale