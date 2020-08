Coronavirus, Regina Elisabetta salta la visita in chiesa a Balmoral: preghiera in streaming

The Queen in vacanza nella tenuta scozzese, precauzioni per la paura contagio

Non è stata una domenica come le altre quella di oggi, 9 agosto 2020, per la Regina Elisabetta (94 anni) che da martedì scorso si trova, come ogni estate, nella tenuta scozzese di Balmoral insieme al principe Filippo (99 anni). Di solito la sovrana vi resta in vacanza, a fine estate, per 12 settimane, ma il periodo non è stato comunicato quest'anno.

The Queen, secondo quanto riferisce in esclusiva The Sun, ha salto oggi la visita in chiesa a Balmoral per le preoccupazioni legate al Coronavirus. La risalita dei contagi, la chiesa piccola e il rischio di un assembramento, hanno infatti consigliato ad Elisabetta II di non andare. Preghiera in live streaming però, per Sua Maestà la Regina, con un servizio che è stato appositamente predisposto.

La regina non dovrebbe visitare Crathie Kirk durante il soggiorno estivo di quest'anno nella sua tenuta in Scozia, spiega in maniera lapidaria il Sun, facendo riferimento alla situazione Covid nel Regno Unito.