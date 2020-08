Juan Carlos, retroscena: l'amante tedesca e gli scandali: cacciato dalla Spagna dal figlio re Felipe

Rivelazioni

09 agosto 2020 a

a

a

L'ex re spagnolo Juan Carlos è stato messo in fuga dalla Spagna da suo figlio, il re regnante Felipe VI per via degli scandali e dell'ex amante tedesca e non tornerà più nel suo Paese. Lo rivela il Daily mail che rivela come re Felipe ha scacciato suo padre per salvare la sua famiglia da ``certi avvenimenti'' relativi alla relazione di Juan Carlos con la sua amante tedesca Corinna zu Sayn-Wittgenstein e che potrebbe non tornare.

Sayn-Wittgenstein è stata indagata in relazione alle registrazioni audio di un incontro tra lei e il commissario di polizia spagnolo in pensione, José Manuel Villarejo, nella sua casa di Londra nel 2015.

Nelle registrazioni, ha affermato presumibilmente che Juan Carlos avrebbe ricevuto una commissione segreta per aver contribuito a vincere un accordo ferroviario saudita da 5,5 miliardi di sterline.

L'ex re si trova in un hotel di lusso degli Emirati arabi.