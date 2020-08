Beirut, le drammatiche foto del dopo esplosione e il racconto dei giornalisti coinvolti

09 agosto 2020 a

Beirut: essere scaraventati in terra da una gigantesca esplosione. schivare un armadio che si schianta, essere colpiti da un vetro e iniziare a sanguinare. Ma poi reagire e filmare quello che sta accadendo. In un lungo e interessante articolo, l'agenzia Reuters torna sulla tragedia del 4 agosto. Racconta come hanno vissuto quei momenti la produttrice televisiva Yara Abi Nader e il produttore senior di Reuters, Ayat Basma, che hanno fornito al mondo le immagini di quello che stava accadendo.

Dopo la paura dei primi secondi, giornalisti e operatori si sono lasciati impadronire dall'adrenalina ed hanno iniziato a documentare. L'articolo, pubblicato sul sito della Reuters, oltre ad essere una testimonianza importante e sentita di quello che è accaduto, è corredato da foto che fanno venire i brividi della redazione distrutta e non solo.