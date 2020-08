Terremoto, forte scossa in Austria avvertita anche in Svizzera e Italia

Epicentro a Landeck, magnitudo di 3,6 ed è stata registrata alle 21,44

Scossa di terremoto nel cuore dell'Austria: è stata registrata alle ore 21,44. Lo riferisce l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), secondo cui il sisma sarebbe precisamente di magnitudo 3,6. La profondità, invece, è di 14 chilometri.

La scossa sarebbe stata avvertita anche nelle zone di confine di Austria, Svizzera e Italia. Non si hanno per ora notizie dall'epicentro situato a Landeck, poco sotto Innsbruck, in Tirolo, non molto lontano dalla Bassa Engadina. Alle 02.50 si è replicata con forza 2.8, hanno indicato i competenti servizi austriaci