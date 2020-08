Coronavirus, vaccino: l'immunologo Fauci non crede che sarà efficace al 100%. "Vorrei che lo fosse al 75"

08 agosto 2020 a

Il vaccino anti Coronavirus? Non è detto che sia efficace al 100%. Lo sostiene Anthony Fauci, considerato il maggiore immunologo degli Stati Uniti. Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e consulente della Casa Bianca, ha affrontato il tema nel corso di un webinar della Brown University. Secondo l'immunologo non sono alte le possibilità che un vaccino anti-Covid sia efficace quasi al 100%. E' l'agenzia Adnkronos a riportare le dichiarazioni di Fauci: "Non sappiamo ancora quale potrà essere l'efficacia. Non sappiamo se sarà del 50% o del 60%. Vorrei che fosse del 75% o più. Ma le possibilità che sia efficace al 98% non sono grandi. Bisogna pensare al vaccino come a uno strumento per riuscire a far sì che la pandemia non sia più una pandemia, ma qualcosa di ben controllato".