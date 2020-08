Meghan Markle, Harry e l'oroscopo. La passione della moglie del principe e la ditta da cui si rifornisce

08 agosto 2020 a

Meghan Markle, moglie del principe Harry, è una appassionata di oroscopo. Ama ciondoli e bigiotteria personalizzati con i segni zodiacali. A novembre la coppia aveva fatto visita al Broom Farm Community Center di Windsor e Meghan indossava due collane del marchio canadese Suetables con ciondoli astrologici. La prima catena, del valore di 60 sterline, aveva un pendaglio con il segno zodiacale di Harry, la Vergine. In un'altra, da 122 sterline, c'era il Toro che è invece il segno del piccolo Archie.

L'azienda in un'altra occasione sulla sua pagina Instagram ha pubblicato una foto di Meghan con due sue collane scrivendo che era in diretta a Good Morning America per parlare del suo lavoro con la Disney e indossava collane della Suetables. Per completezza di informazioni, i proventi del film sugli elefanti andranno tutti all'organizzazione Elefanti senza frontiere.