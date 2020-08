Cinghiale scatenato a Berlino, ruba borsa con abiti e computer a nudista

07 agosto 2020 a

Nudo all'inseguimento di un cinghiale (e dei suoi due cuccioli). Succede anche questo in questa strana estate. La scena da film comico è accaduta a Teufelssee - zona popolare vicino a Berlino in cui i tedeschi amano fare il bagno - come testimoniano le foto di Adele Landauer, attrice che trascorreva una giornata di relax nella zona, che le ha postate sul proprio profilo Facebook. "La natura colpisce ancora!. Ha dato tutto se stesso! Ho mostrato le foto all’uomo e lui ha riso profondamente e mi ha autorizzato a renderle pubbliche" ha scritto l'attrice tedesca.

L'uomo, che praticava il nudismo, ha visto il cinghiale rubagli la borsa dove custodiva un pc portatile e gli abiti per poi scappare a tutta velocità per il parco. Non si sa se l'inseguimento dell'uomo sia poi andato a buon fine e abbia recuperato la "preziosa" borsa.