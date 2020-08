Coronavirus, dati drammatici dall'India: oltre 41mila morti. I casi sono più di due milioni

07 agosto 2020 a

In India nuovo drammatico record a causa della pandemia da Covid-19. Il ministero ha ufficializzato i dati sulla diffusione del Coronavirus. Sono stati superati i due milioni di casi e i morti sono ora oltre 41mila. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 62.538 nuovi positivi, il che porta il totale nel Paese a 2.027.074; le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono invece 886 e il totale nazionale è quindi 41.585 (dati 7 agosto). L'India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi dopo Stati Uniti e Brasile, mentre è il quinto per vittime dopo Stati Uniti, Brasile, Messico e Regno Unito. Il tasso di mortalità nel Paese è di circa il 2,05%, nettamente più basso degli altri Paesi più colpiti (per gli Usa 3,3%, per il Brasile 3,4%, stando ai dati della John Hopkins University).