Strage a Denver per un incendio: 5 morti, distrutta famiglia musulmana. Si sospetta che il rogo sia doloso

In un drammatico incendio a Denver hanno perso la vita tre adulti e due bambini. Altre tre persone che si trovavano all'interno dell'abitazione sono riuscite a salvarsi, saltando dal secondo piano. Il forte sospetto è che si tratti di un incendio doloso e che il fuoco sia stato appiccato perché la famiglia, di origini senegalesi, era di religione musulmana, come riporta il New York Times. Sono in corso indagini per omicidio, come hanno riferito gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. Le vittime erano moglie e marito, la loro figlia, la sorella dell'uomo e suo figlio. Le fiamme ed il fumo erano talmente intensi da impedire alle vittime di fuggire. L'uomo è stato descritto come un gran lavoratore, devoto padre di famiglia, laureato alla Colorado State University: era un ingegnere civile.