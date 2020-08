Coronavirus, previsioni shock negli Usa: 300mila morti entro l'1 dicembre. Mascherine salverebbero 70mila vite

07 agosto 2020 a

Negli Stati Uniti la strage causata dal Coronavirus rischia di diventare ancora più imponente. Senza maggiori attenzioni i morti potrebbero essere 300 mila a dicembre. Emerge da una ricerca dell'Univerità di Washington citata dalla Cnn secondo la quale una corretta prevenzione, a cominciare dall'uso delle mascherine, potrebbe invece invertire la curva epidemiologica. "Si prevede che il bilancio delle vittime del Covid-19 in America raggiungerà quasi le 300.000 vittime entro l'1 dicembre; tuttavia, un uso costante delle mascherine a partire da oggi potrebbe salvare circa 70.000 vite, secondo i nuovi dati dell'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) presso la School of Medicine dell'Università di Washington", ha affermato una nota.