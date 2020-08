Beirut, 135 morti e 5 mila feriti nell'esplosione. L'ipotesi di un sabotaggio finito male

Commando nel magazzino per appiccare un incendio per far attribuire la responsabilità ad Israele

L'esplosione nel porto di Beirut ha causato, secondo l'ultimo bilancio fornito, 135 morti, 5 mila feriti e decine di dispersi. Dietro la strage ci sarebbero, secondo fonti dell'intelligence, quattro sconosciuti entrati di nascosto nel magazzino per appiccare un incendio e poi attribuirne la responsabilità ad Israele. Due gli obiettivi: denunciare l’aggressione israeliana a pochi giorni dal verdetto dell’Onu su quattro membri di Hezbollah coinvolti nell’omicidio di Rafiq Hariri. E quindi, in una clima di evidente tensione, “giustificare” un futuro attacco Hezbollah ad Israele.

C'è un "però", in questo piano. Il commando non era a conoscenza di quanto nitrato di ammonio fosse stoccato al porto, Non sapevano neppure che in quel magazzino fossero stipati munizioni, missili e razzi. L’incendio doloso avrebbe quindi innescato un drammatico effetto domino, trasformando il magazzino in un arsenale in fiamme.