Meghan Markle, la festa privata per i 39 anni e lo sgarbo alla Regina Elisabetta (insieme ad Harry)

Un altro rifiuto di Meghan Markle e del marito principe Harry e la Regina Elisabetta si arrabbia. Proprio nel giorno del 39esimo compleanno di Meghan Markle, ieri martedì 4 agosto 2020 - riferisce il settimanale Oggi - si viene a sapere che Sua Maestà aveva ancora una volta cercato di ricucire lo strappo con il nipote. Per farlo aveva invitato i Sussex, col figlio Archie al seguito, al castello di Balmoral dove la sovrana sta trascorrendo le vacanze estive insieme al marito principe Filippo.

La coppia, che si trova in Usa dove si è trasferita, ha rifiutato l’invito anche quest’anno. Una chiusura che ha indispettivo ancora di più Elisabetta II.

Dicevamo del compleanno. Meghan dopo la gita in macchina con Harry d’Inghilterra, Archie e mamma Doria, Meghan Markle ha festeggiato con una ristrettissima cerchia di amici con un party in giardino nella super villa in cui i duchi si sono stabiliti.