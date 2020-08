Kate Middleton, guanti e mascherina consegna aiuti vestita di bianco e conquista i sudditi

05 agosto 2020 a

Kate Middleton con guanti e mascherina. La duchessa di Cambridge torna a mostrarsi in pubblico in questo inizio agosto in tutta la sua eleganza e charme. Kate usa mascherina e guanti d’ordinanza, vestita di bianco, consegna pacchi di aiuti per i più bisognosi.

La Cambridge sostiene in maniera operativa il lavoro del Baby Basic UK, progetto di volontariato a sostegno delle famiglie bisognose che devono lottare ogni giorno per assicurare il necessario ai loro figli, soprattutto neonati.

Un lavoro benefico che viene postato sugli account social reali come vuole la tradizione britannica, con Kate Middleton, moglie dell'erede al trono principe William, che si adegua benissimo, con naturalezza, alla parte. E questo piace ai sudditi di Sua Maestà la Regina Elisabetta.