Beirut, dopo l'esplosione messaggio della Regina Elisabetta al presidente libanese: "Rattristati"

05 agosto 2020

La regina Elisabetta ha inviato un messaggio di cordoglio al presidente libanese Michel Aoun. «Il principe Filippo ed io siamo profondamente rattristati dalla notizia dell’esplosione di ieri al porto di Beirut. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per le famiglie e gli amici di coloro che sono rimasti feriti o hanno perso la vita e per tutti quelli le cui abitazioni ed esistenze sono state colpite», si legge nel messaggio che è stato postato sull'account social della Royal family.

Yukie Mokuo, rappresentante dell’Unicef in Libano, ha commentato l’esplosione che ha colpito ieri la capitale del Libano: «I nostri cuori sono con i bambini e le famiglie che sono stati colpiti, soprattutto con quelli che hanno perso i loro cari. La squadra dell’ Unicef ​​a Beirut non è stata risparmiata. Uno dei nostri colleghi ha perso il coniuge, sette membri del nostro personale sono stati leggermente feriti e dozzine di case del nostro staff sono state danneggiate. La maggior parte del nostro personale, come la maggior parte delle persone in Libano, è in stato di shock», afferma in una nota.