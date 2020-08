Regina Elisabetta, auguri a Meghan Markle per i 39 anni: ecco il post e i sudditi si scatenano

Il gesto di Sua Maestà ma qualche suddito non apprezza

Per Meghan Markle, duchessa di Sussex moglie del principe Harry, arrivano auguri pesanti per il compleanno di oggi, 4 agosto 2020: quelli della Regina Elisabetta.

The Queen utilizza i social e su Instagram augura all'ex attrice americana che il nipote (figlio di Carlo erede al trono) "compleanno molto felice" per i suoi 39 anni.

Il post include una bella fotografia della regina e Meghan che sorridono insieme in una gita reale di due anni fa. "La regina e la duchessa sono raffigurate durante una visita congiunta a Chester nel 2018", dice la didascalia.

Il compleanno della Duchessa arriva appena una settimana prima della pubblicazione del libro che rivela bombe sulla Royal family, "Alla ricerca della libertà: Harry e Meghan e The Making of a Modern Royal Family", fa notare il Mirror.

Il gesto è distensivo, ma non si possono non notare nel post anche commenti di chi non apprezza affatto fra i sudditi di Sua Maestà. Il divorzio dalla Royal Family non è stato molto gradito.