Meghan Markle, le foto in bikini su Instagram e le battute sul sesso. Così prima del matrimonio con Harry

Meghan Markle prima di diventare duchessa di Sussex, era una attrice statunitense molto seguita su Instagram. Poi il matrimonio con Harry, il principe secondogenito del principe Carlo e Diana Spencer, e l'addio al profilo social per seguire i rigidi protocolli della Royal family. Gli stessi che poi i Sussex hanno abbandonato, nel marzo scorso, per trasferirsi prima in Canada e poi in Usa rompendo con la Corona.

Meghan aveva, prima del royal wedding, una sua pagina dove postava scatti di vacanze, selfie e faceva anche battute che il Mirror che ha riportato la notizia definisce "sfacciate" sulla sua vita sessuale.

La Sussex ha pubblicato le foto della sua casa canadese, inclusi alcuni scatti del suo relax a letto. E ancora foto in bikini dove appare splendida e in occasioni di ricorrenze. Foto che continuano ad attrarre.